Легкоатлет Владимир Никитин стал 30-кратным чемпионом России

Владимир Никитин прошел дистанцию с результатом 13 минут 36,33 секунды. Второе место у Егора Лимона, представляющего Санкт-Петербург, отстав на 5,44 секунды. «Бронза» у белорусского бегуна Ильи Корнаухова.

32-летний Владимир Никитин — мастер спорта международного класса, один из самых успешных легкоатлетов последних лет — родом из Пешнигорта. Он тренируется под руководством Николая Суворова.

