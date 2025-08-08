Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Легкоатлет Владимир Никитин стал 30-кратным чемпионом России

Пермский легкоатлет Владимир Никитин стал 30-кратным чемпионом России. Как рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края, спортсмен завоевал золотую медаль в забеге на 5 тыс. метров в соревнованиях, которые проходили недавно в Казани.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

Владимир Никитин прошел дистанцию с результатом 13 минут 36,33 секунды. Второе место у Егора Лимона, представляющего Санкт-Петербург, отстав на 5,44 секунды. «Бронза» у белорусского бегуна Ильи Корнаухова.

32-летний Владимир Никитин — мастер спорта международного класса, один из самых успешных легкоатлетов последних лет — родом из Пешнигорта. Он тренируется под руководством Николая Суворова.  

Информационный обзор редакции.

