Бегунья Елена Носкова победила на главной дистанции крупнейшего российского ультратрейла GRUT

Елена Носкова пробежала дистанцию в 109 км. Это расстояние ей удалось пройти с результатом 10:23:21. Отрыв от спортсменки, занявшей второе место, составил более 20 минут.

В интервью Пермскому беговому сообществу Елена призналась, что всю дистанцию была лидером и ей хотелось сохранить это до финиша. «Мысленно делила гонку на более маленькие отрезки, так было гораздо легче преодолевать дистанцию, — рассказала бегунья. — Но был момент на 85 км, когда с асфальтовой ровной дороги мы уходили в поля, вот тут я очень загрустила, потому что к тому моменту солнце уже нещадно палило, а от травы на меня высотой шел раскаленный воздух, пришлось терпеть».

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