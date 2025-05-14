Пермяк Кирилл Перминов стал победителем одного из самых сложных ультрамарафонов в мире

Кирилл Перминов стал абсолютным лидером: его результат 43 часа 39 минут. Средний темп, с которым спортсмен бежал ультратрейл, 5:38 на километр. Кстати, второе и третье места также у россиян — Григория Захарии (44:34:25) и Дмитрия Недошитова (46:16:52).

Шестидневный ультрамарафон считается одним из самых сложных и длинных в мире. Спортсменам необходимо преодолеть 465 км на высоте от 1600 до 2000 м над уровнем моря. В Issyk Kul Six-Day Challenge участвовали 12 человек из России, Беларуси, Германии, Великобритании и ЮАР. В итоге до финала дошли шестеро, остальные не стартовали или сошли из-за травм, жары и перегрузок.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали о беговых маршрутах в городе на любой вкус и уровень подготовки.

Информационный обзор редакции. 6+