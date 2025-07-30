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Пляжная борьба, аквабайки, CHICKEN GUN: рассказываем о программе фестиваля «БерингАкваФест»

C 1 по 3 августа в Осе собираются провести VIII Фестиваль экстремальных видов спорта «БерингАкваФест». Он объединит спортивные, научные и развлекательные мероприятия. 

Оса – акватория Беринга/ВКонтакте

Откроет «БерингАкваФест» научно-практическая конференция, посвященная 300-летию начала Великой Северной экспедиции, которая пройдет в Осинском краеведческом музее. Основные события фестиваля развернутся на городском пляже 2 и 3 августа. В программе — соревнования на аквабайках и снегоходах, фристайл на стоячих гидроциклах, заплывы на самодельных плавательных средствах. Впервые в этом году пройдут соревнования пляжной борьбе и боксу.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в рамках фестиваля планируется открытие памятной плиты на территории Осинского музея, прогулки по исторической части города, презентация макета «Осинской крепости», а также выступление групп ROCKY 2 и CHICKEN GUN на главной сцене.

Недавно мы делились подробностями о другом спортивном событии: известно, по каким трассам пройдут забег и велозаезд «Темных ночей».

Информационный обзор редакции. 6+

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