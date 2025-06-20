Известен возраст самого взрослого участника забега «На одном дыхании»

В этом году самому опытному участнику забега 76 лет, а самому юному — меньше года. Самой массовой командой забега стали сотрудники налоговых органов Пермского края — их было 270 человек.

Все вырученные с забега «На одном дыхании» средства направят на помощь подопечным благотворительных фондов «Берегиня» и «Солнечный круг». Организаторы рассказали, что «Берегиня» сможет приобрести жизненно важный аппарат для очистки дыхательных путей (откашливатель) для Краевой детской клинической больницы. «Солнечный круг» планирует направить средства на проект наставничества «Большой друг», где каждый ребенок может обрести не просто помощника, а настоящего друга и опору в жизни.

За 8 лет существования проекта на старт вышли более 7000 участников со всего мира. Они помогли оказать реабилитационную помощь семьям детей, победивших онкологию и найти наставников для детей-сирот. Планируется, что следующий, 10-й забег «На одном дыхании» станет особенным и запоминающимся.

В середине июня на набережной Камы прошел фестиваль водных видов спорта: его решили сделать ежегодным.

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