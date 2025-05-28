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Добрый кубок, FUN RUN, помощь детям: на набережной пройдет забег «На одном дыхании»

На набережной Камы 18 июня планируют провести традиционный благотворительный забег «На одном дыхании». Он призван помочь детям с тяжелыми заболеваниями и сиротам — подопечным фондов «Берегиня» и «Солнечный круг».

Михаил Мингазов

В этом году для участников забега подготовили несколько дистанций: на 1650 м и 5000 м, а также эстафету для корпоративных команд, в которой нужно будет передавать добрый кубок. Кстати, он останется у победителей до следующего года. Еще одной «фишкой» спортивного события станет FUN RUN: участники пробегут 250 метров в смешных костюмах.

В 2024 году к забегу присоединились 900 человек, благодаря которым удалось собрать более 1 млн рублей. «Каждый год мы ждем этот праздник добра и единства. Очень ценно, что сотни людей выходят на старт, чтобы своим участием подарить детям надежду. Благодаря вам подопечные наших фондов получают жизненно важную помощь: лечение, реабилитацию, поддержку семей и шанс обрести близких», — отметила директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева, которая в этом году номинирована на премию «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми».

Недавно мы рассказывали о том, что десять спортсменов пробегут ультрамарафон от Перми до Екатеринбурга.

Информационный обзор редакции. 0+

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