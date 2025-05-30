Набережную Камы перекроют на несколько часов из-за проведения марафона

Планируется две дистанции: на 4,2 км для взрослых и 420 м для детей. Маршрут забега пройдет по асфальтовой дорожке вдоль реки Камы. Взрослым участникам предстоит пробежать три круга.

Недавно мы рассказывали о том, что 18 июня на набережной Камы в Перми пройдет благотворительный забег «На одном дыхании».

Информационный обзор редакции.