Десять спортсменов пробегут ультрамарафон от Перми до Екатеринбурга

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что в ультрамарафоне будут участвовать 10 спортсменов. Среди них: Алексей Карцев и Данил Газиев из Чердынского клуба «Семигорье», Игорь Федоров из клуба «Ветлан», Андрей Охотников из бегового клуба RunTrain, Кристина Бороздина из команды Perm Athletic Team и доктор географических наук ПГНИУ Андрей Шихов (номинант премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»). Спортсмены пробегут парами отрезки до 40 км.

«Эта идея соединить два города и пробежать ультрамарафон возникла после того, как в сентябре 2024 года бегуны из Екатеринбурга прибежали по трассе в Пермь и финишировали в арку Пермского марафона. Сам забег и фильм, который ребята снимали в процессе, вдохновил нас на ответный забег, но мы решили бежать не по трассе, а сделать настоящий трейл. Тем более, что прокладывать новый маршрут не было необходимости. Все 340 км можно пробежать по старому Сибирскому тракту», — поделились организаторы ультрамарафона, команды Parma Trail и «Пермская тропа».

Сначала идея ультрамарафона была только спортивно-туристической, но позже приобрела культурно-историческое направление. Организаторы отметили, что им важно привлечь внимание к истории Сибирского тракта, его значению и роли в развитии страны и региона, а также для дальнейшего его развития в качестве маршрута для велотуристов, пеших туристов, авто путешественников.

Недавно мы рассказывали о том, как пермяк Кирилл Перминов стал победителем одного из самых сложных ультрамарафонов в мире.

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