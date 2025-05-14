18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

В Черняевском лесу проведут массовые соревнования по спортивному ориентированию

В Перми 17 мая планируют провести крупнейшие массовые соревнования по спортивному ориентированию в стране — «Российский азимут 2025». 

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

Соревнования пройдут в Черняевском лесу, в районе ДКЖ. Впервые Пермь станет не только центральной региональной площадкой, но и всей страны, рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края. 

Кроме традиционных дистанций спортивного ориентирования для участников планируют организовать будут организованы эко-забег и фиджитал-ориентирование, сочетающее в себе элементы ориентирования с современными технологиями.

Недавно мы рассказывали о предстоящем забеге РУТС в Перми: в этом году он станет фестивалем на стыке культуры и спорта.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: