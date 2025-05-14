В Черняевском лесу проведут массовые соревнования по спортивному ориентированию

Соревнования пройдут в Черняевском лесу, в районе ДКЖ. Впервые Пермь станет не только центральной региональной площадкой, но и всей страны, рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

Кроме традиционных дистанций спортивного ориентирования для участников планируют организовать будут организованы эко-забег и фиджитал-ориентирование, сочетающее в себе элементы ориентирования с современными технологиями.

Недавно мы рассказывали о предстоящем забеге РУТС в Перми: в этом году он станет фестивалем на стыке культуры и спорта.

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