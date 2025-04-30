В Перми планируют устроить прогулку-квест по городскому ориентированию

В игре будет представлены один из шести маршрутов на 10-30 км для команд. Участники должны будут отмечаться на контрольных пунктах, а также разгадывать загадки. В среднем прохождение маршрута занимает около 7-8 часов. «Бегущий город» регулярно проводят в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Казани. Организаторы говорят, что в Перми игра пройдет впервые за более чем 10 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что 1 мая в Перми проведут эстафету факела «Огонь жизни»: она посвящена донорству костного мозга.

Информационный обзор редакции.