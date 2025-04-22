В Перми проведут эстафету факела «Огонь жизни»: она посвящена донорству костного мозга

Эстафета начнется от стадиона «Динамо» на улице Краснова. Маршрут забега пройдет по центральным улицам города и завершится в стартовой точке. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что факелоносцами выступят почетные доноры, сотрудники Пермской краевой станции переливания крови, медийные личности и волонтеры. Старт эстафете даст Артем Алискеров, который является амбассадором донорства костного мозга в России.

В этот же день возле стадиона «Динамо» будет работать мобильный пункт заготовки крови: там можно будет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Кстати! В 2025 году в Перми пройдет «ЗаБег РФ», его решено было перенести на 25 мая.

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