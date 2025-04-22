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В Перми проведут эстафету факела «Огонь жизни»: она посвящена донорству костного мозга

В Перми 1 мая пройдет один из этапов эстафеты факела «Огонь жизни». Ее цель — привлечь новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нем более 450 тыс. потенциальных доноров, но вероятность найти генетического близнеца 1 к 10 000.

ОГОНЬ ЖИЗНИ/ВКонтакте

Эстафета начнется от стадиона «Динамо» на улице Краснова. Маршрут забега пройдет по центральным улицам города и завершится в стартовой точке. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что факелоносцами выступят почетные доноры, сотрудники Пермской краевой станции переливания крови, медийные личности и волонтеры. Старт эстафете даст Артем Алискеров, который является амбассадором донорства костного мозга в России.

В этот же день возле стадиона «Динамо» будет работать мобильный пункт заготовки крови: там можно будет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Кстати! В 2025 году в Перми пройдет «ЗаБег РФ», его решено было перенести на 25 мая.

Информационный обзор редакции. 16+

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