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Символом Пермского марафона-2025 станет лиса

6 и 7 сентября пройдет VIII Пермский марафон. Организаторы ожидают, что в 2025 году количество участников будет рекордным: по улицам города побегут порядка 20 тыс. человек.

Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте

На днях оргкомитет Пермского марафона представил новый дизайн медалей и футболок, а также обновленные трассы. В 2025 году символом марафона стала лиса — это уже традиционное следование календарю охотников коми. Животное будет изображено на медалях: за их дизайн, как и в прошлом году, будет отвечать известный пермский скульптор Рустам Исмагилов.

Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте

По данным пресс-службы городской администрации, цвета футболок будут связаны с дистанциями — в этом году их будет восемь. У участников заезда на колясках будут светло-голубые футболки, забега на 2 205 м — фиолетово-зеленые в палитре Молодежной столицы России, эстафеты «Экиден» — лаймовые. Те, кто бежит 5 км, будут одеты в бирюзовый цвет, а 10 км — в лавандовый. Участники дистанции на 21 км наденут радужные футболки, как цвет пермского заката, а марафонцы, 42 км, — огненные. Для детского забега разработали футболки с уникальными изображениями, их автором стала Камила Камилова, победившая в конкурсе рисунков.

Недавно мы рассказывали о том, что 13 июня пройдет культурный забег РУТС — это событие-спутник Пермского марафона.

Информационный обзор редакции.6+

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