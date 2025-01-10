Названа дата проведения одного из самых массовых забегов

Забег пройдет 24 мая. Спортсмены стартуют одновременно с другими городами по всей стране. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, в этом году пермских бегунов ждут шесть дистанций для любого уровня — от новичка до профи: 21 км, 10 м, 5 км, 1 км, 300 м, 5 км северной ходьбы.

«В этом году мы нацелены сменить локацию события, изменить трассу и привлечь еще больше участников и зрителей на этот уже традиционный весенний семейно-корпоративный спортивный фестиваль», — рассказала продюсер «Первого Пермского бегового сообщества» Александра Посохина.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.6+