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Названа дата проведения одного из самых массовых забегов

Началась регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ», который пройдет в этом году в седьмой раз. Это часть одного из самых массовых беговых событий в стране.

Первое Пермское беговое сообщество

Забег пройдет 24 мая. Спортсмены стартуют одновременно с другими городами по всей стране. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, в этом году пермских бегунов ждут шесть дистанций для любого уровня — от новичка до профи: 21 км, 10 м, 5 км, 1 км, 300 м, 5 км северной ходьбы.

«В этом году мы нацелены сменить локацию события, изменить трассу и привлечь еще больше участников и зрителей на этот уже традиционный весенний семейно-корпоративный спортивный фестиваль», — рассказала продюсер «Первого Пермского бегового сообщества» Александра Посохина.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.6+

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