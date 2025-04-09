Стало известно, кто чаще всего посещает горнолыжные курорты в Пермском крае

Чаще всего в «Губаху» приезжали жители Свердловской области (16%). Также в числе посетителей было много жителей Тюменской и Кировской областей, Татарстана и Удмуртии, а среди гостей из зарубежья — граждан Китая и Казахстана. Большинство туристов (63% от общего турпотока) — мужчины, а средний возраст колеблется от 35 до 44 лет.

Также в число популярных горнолыжных курортов Пермского края попали «Такман» в Чусовом и «Иван-гора» в селе Гамово. Средний возраст посетителей этих мест составил 25-44 года. Самыми посещаемыми днями стали новогодние каникулы (с 2 по 6 января), а также середина февраля и начало марта.

Недавно мы рассказывали о том, что на курорте «Губаха» планируют построить дюплекс-коттеджи и обустроить новые трассы.

Информационный обзор редакции.