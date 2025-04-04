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На велогонке «Темные ночи» появится новая дистанция

В середине августа в Перми опять планируют провести ночные забег и велозаезд «Темные ночи». В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что на спортивное мероприятие уже открылась регистрация.

«Темные ночи»

Забег будет включать несколько дистанций: на 2, 5 и 10 километров. А для любителей велосипедов в этом году добавили новую дистанцию на 20 км. Велогонка на 10 км останется в программе.

Организаторы «Темных ночей» рассказали, что событие должно стать настоящим городским фестивалем, который объединит любителей бега и велоспорта в атмосфере ночного города.

Недавно мы рассказывали о том, что на Пермском марафоне в 2025 году появится новая дистанция.

Информационный обзор редакции. 16+

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