На велогонке «Темные ночи» появится новая дистанция

Забег будет включать несколько дистанций: на 2, 5 и 10 километров. А для любителей велосипедов в этом году добавили новую дистанцию на 20 км. Велогонка на 10 км останется в программе.

Организаторы «Темных ночей» рассказали, что событие должно стать настоящим городским фестивалем, который объединит любителей бега и велоспорта в атмосфере ночного города.

Недавно мы рассказывали о том, что на Пермском марафоне в 2025 году появится новая дистанция.

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