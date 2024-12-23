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Пермь в 2025 году станет молодежной столицей России

Пермь одержала победу в народном голосовании за звание молодежной столицы России. Ее поддержали более 325 тысяч россиян (39,8%). Напомним, по условиям конкурса нельзя было выбирать свой родной город.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Омск оказался на втором месте по итогам голосования с отрывом от Перми в 568 голосов, это меньше 1%. В итоге в 2025 году в России будет сразу две молодежные столицы. «Большое спасибо за вашу веру в наш город и его потенциал! Мы доказали, что вместе можем достигать высоких результатов. Это звание — гордость для нас и возможность представить наш любимый город и его молодежь на всероссийском уровне, — поделился в своем телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин. — Поздравляю нас всех с победой! Когда мы вместе – все реально! Наших друзей из Омска также поздравляю с этим заслуженным званием!».

Напомним, в этом году было пять претендентов на звание молодежной столицы России: кроме Перми и Омска, в списке оказались Томск, Хабаровск и Новый Уренгой. Звание молодежной столицы России присуждается разным городам каждый год. В 2023 году это был Нижний Новгород, в 2024-м — Москва и Владивосток. Статус «Молодежная столица России» открывает дополнительные возможности для развития молодежной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе.

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