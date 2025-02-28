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Спорт

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Больше половины жителей регулярно занимаются спортом

Больше половины жителей Пермского края регулярно занимается спортом. По данным министра спорта Татьяны Чесноковой, таких 60,2%.

Как сообщают в краевом правительстве, за год число тех, в чьей жизни есть регулярный спорт, выросло на 2%. Этому способствует открытие и ремонт спортивных объектов разной направленности. В 2024 году таких было более 80: среди них модульные лыжные базы, межшкольные стадионы, фиджитал-центр, «Энергия».

В ближайшие три года в Пермском крае планируют построить бассейны, Дома спорта и ледовые арены в муниципалитетах, лыжероллерную трассу в Перми, а также обновить трамплины в школе олимпийского резерва «Летающий лыжник», УДС «Молот» и лыжную базу «Пермские медведи».

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