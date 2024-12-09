Зоны VR и площадки для мини-футбола: на шоссе Космонавтов открылся фиджитал-центр

В фиджитал-центре есть зоны VR, компьютерного спорта, уличные площадки для мини-футбола и баскетбола. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, региону выделили 78 млн рублей на фиджитал-центр, он строился при участии федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».

Киберпространство начнет работать для всех желающих (с 14 лет) с февраля 2025 года. А пока первыми возможности нового центра попробовали команды по фиджитал-футболу и компьютерному спорту.

«Перед регионами стоит задача, чтобы подобные фиджитал-центры не превращались в компьютерные клубы. Для этого мы будем работать совместно со школами, средними и высшими учебными учреждениями. Рассказывать об этом объекте, о его возможностях. Будем формировать группы по заявкам и заниматься с ними в центре с педагогами», — рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+