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Зоны VR и площадки для мини-футбола: на шоссе Космонавтов открылся фиджитал-центр

Первый в Пермском крае фиджитал-центр открылся недавно рядом с СК им. Сухарева, на шоссе Космонавтов, 195. Новое направление только набирает обороты, оно объединяет компьютерные виды спорта с реальными. В 2023 году минспорта РФ официально включило фиджитал во Всероссийский реестр видов спорта.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В фиджитал-центре есть зоны VR, компьютерного спорта, уличные площадки для мини-футбола и баскетбола. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, региону выделили 78 млн рублей на фиджитал-центр, он строился при участии федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».

Киберпространство начнет работать для всех желающих (с 14 лет) с февраля 2025 года. А пока первыми возможности нового центра попробовали команды по фиджитал-футболу и компьютерному спорту.

«Перед регионами стоит задача, чтобы подобные фиджитал-центры не превращались в компьютерные клубы. Для этого мы будем работать совместно со школами, средними и высшими учебными учреждениями. Рассказывать об этом объекте, о его возможностях. Будем формировать группы по заявкам и заниматься с ними в центре с педагогами», — рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+

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