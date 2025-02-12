Спрос на спорт в Перми вырос на 52%

Наибольшей популярностью у жителей города пользуются тренажерные залы (интерес вырос в 4,5 раза), стретчинг (в 8 раз), функциональный тренинг (в 2 раза) и йога (на 19%).

Тенденция роста интереса к спорту наметилась еще в конце 2024 года. В четвертом квартале, по данным «Авито», в Пермском крае вдвое выросли продажи спортивного питания, продажи новых шоссейных и детских велосипедов увеличились на 80% и 10% соответственно, а продажи велосипедных запчастей и аксессуаров – на 33%. На 60% увеличилось количество покупок товаров для бильярда и боулинга, а продажи снаряжения для тенниса, бадминтона и пинг-понга выросли на 25%.

Ранее мы рассказывали, что Пермь вошла в топ-5 городов России по количеству спортивных залов и фитнес-центров.

Информационный обзор редакции