Пермь вошла в пятерку лидеров России по количеству спортзалов

Более половины всех спортзалов (54%) сосредоточены в центральной части города, а наибольшая их концентрация — в районе Красные Казармы (14,3%).

Аналитики отмечают всплеск интереса к спортивным залам в Перми в январе: количество поисковых запросов в «Яндекс Картах» в этом месяце удваивается. В текущем году пермяки искали спортзалы более 19 тысяч раз. К апрелю интерес к занятиям спортом традиционно снижается на треть. Пик посещаемости спортзалов приходится на вечернее время в будние дни – с 18:00 до 20:00.

Информационный обзор редакции