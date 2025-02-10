Пермь вошла в пятерку лидеров России по количеству спортзалов

Пермь вошла в топ-5 городов России по количеству спортивных залов и фитнес-центров. Аналитики сервиса «Яндекс Карты» подсчитали, что на 10 тысяч жителей приходится по 1,7 таких учреждений.
Более половины всех спортзалов (54%) сосредоточены в центральной части города, а наибольшая их концентрация — в районе Красные Казармы (14,3%).
Аналитики отмечают всплеск интереса к спортивным залам в Перми в январе: количество поисковых запросов в «Яндекс Картах» в этом месяце удваивается. В текущем году пермяки искали спортзалы более 19 тысяч раз. К апрелю интерес к занятиям спортом традиционно снижается на треть. Пик посещаемости спортзалов приходится на вечернее время в будние дни – с 18:00 до 20:00.
Информационный обзор редакции
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