Восьмилетняя школьница отжалась 1510 раз за один подход

Рекорд школьницы был зарегистрирован, он звучит так: «Наибольшее количество отжиманий от пола на контактной платформе за один подход в России (девочки, 8 лет)».

Лидии восемь лет, с четырех она занимается спортом: акробатикой, дзюдо, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой и бодибилдингом. У девочки восемь тренировок в неделю, каждая из которых длится от 1,5 до 2 часов.

В конце 2024 года дайвер Анастасия Мулькова стала чемпионкой мира по подводному спорту.

Информационный обзор редакции.