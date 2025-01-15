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Восьмилетняя школьница отжалась 1510 раз за один подход

Пермская школьница Лидия Котельникова попала в Книгу рекордов России. О ее достижении рассказали в Российском союзе боевых искусств. На марафоне единоборств «Герои России» девочка отжалась 1510 раз.

РСБИ Пермский край/ВКонтакте

Рекорд школьницы был зарегистрирован, он звучит так: «Наибольшее количество отжиманий от пола на контактной платформе за один подход в России (девочки, 8 лет)».

Лидии восемь лет, с четырех она занимается спортом: акробатикой, дзюдо, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой и бодибилдингом. У девочки восемь тренировок в неделю, каждая из которых длится от 1,5 до 2 часов.

В конце 2024 года дайвер Анастасия Мулькова стала чемпионкой мира по подводному спорту.

Информационный обзор редакции. 

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