18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Пермский дайвер Анастасия Мулькова стала чемпионкой мира по подводному спорту

Пермская дайвер Анастасия Мулькова завоевала титул чемпионки мира по подводному спорту. Как рассказали в пресс-службе министерства спорта, она завоевала звание и золотую медаль в первый день турнира. Анастасия стала лучшей на дистанции 200 м триал.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

Чемпионат и первенство мира по подводному спорту проходят сейчас в Португалии. В нем участвуют 15 российских спортсменов. Половина состава —  представители Пермской спортивной школы водных видов спорта. 

Как сообщили в самой школе, шесть спортсменов уже завоевали первые медали. Это Кутергина Алина, Калька Виктория, Резвухин Егор, Петухов Денис, Кузнецов Иван. 

Официальное сообщение пресс-службы министерства спорта Пермского края.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: