Пермский дайвер Анастасия Мулькова стала чемпионкой мира по подводному спорту

Чемпионат и первенство мира по подводному спорту проходят сейчас в Португалии. В нем участвуют 15 российских спортсменов. Половина состава — представители Пермской спортивной школы водных видов спорта.

Как сообщили в самой школе, шесть спортсменов уже завоевали первые медали. Это Кутергина Алина, Калька Виктория, Резвухин Егор, Петухов Денис, Кузнецов Иван.

Официальное сообщение пресс-службы министерства спорта Пермского края.