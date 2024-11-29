Пермский дайвер Анастасия Мулькова стала чемпионкой мира по подводному спорту

Пермская дайвер Анастасия Мулькова завоевала титул чемпионки мира по подводному спорту. Как рассказали в пресс-службе министерства спорта, она завоевала звание и золотую медаль в первый день турнира. Анастасия стала лучшей на дистанции 200 м триал.
Чемпионат и первенство мира по подводному спорту проходят сейчас в Португалии. В нем участвуют 15 российских спортсменов. Половина состава — представители Пермской спортивной школы водных видов спорта.
Как сообщили в самой школе, шесть спортсменов уже завоевали первые медали. Это Кутергина Алина, Калька Виктория, Резвухин Егор, Петухов Денис, Кузнецов Иван.
Официальное сообщение пресс-службы министерства спорта Пермского края.
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