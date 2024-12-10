В Перми появилась круглогодичная ледовая арена

После реконструкции в «Прикамье» обновили трибуны на 247 мест, тренажерный зал, тренерскую-судейскую, в ней появились комфортные раздевалки и душевые.

В спорткомплексе «Прикамье» действуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки: от художественной гимнастки до гиревого спорта. До реконструкции здание использовали для тренировок по хоккею и конькобежному спорту только зимой. Как рассказал мэр Эдуард Соснин, в свободное от занятий спортсменов время на арене организуют массовые катания для жителей Перми.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.