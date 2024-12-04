Курорт «Губаха» попал в тройку самых бюджетных в России

Средняя стоимость одного дня на горнолыжных курортах России составляет примерно 16,1 тыс. рублей. В эту сумму входят проживание в гостинице (9,8 тыс. рублей), двухразовое питание (1,9 тыс. рублей), аренда инвентаря и ски-пасс (4,4 тыс. рублей). Судя по данным исследования, на курорте «Губаха» эта сумма намного ниже — 11,6 тыс. рублей.

Дешевле только в «Бобровом логу» Красноярского края (8,2 тыс. рублей) и в «Абзаково» в Республике Башкортостан (9,1 тыс. рублей). Самым дорогим признали горнолыжные курорты в Краснодарском крае: например, на «Розе Хутор» сутки будут стоить 24,8 тыс. рублей, а на «Красной Поляне» — 22 тыс. рублей.

Отдельно «Губаха» попал в число самых бюджетных по стоимости проката инвентаря и ски-пасса (четвертое место и 3,6 тыс. рублей), а также по среднему чеку (первое место и 420 рублей) и цены за одну ночь (четвертое место и 7,2 тыс. рублей).

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Информационный обзор редакции.