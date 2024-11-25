На вершине горнолыжного курорта появится новый паста-бар

Пока в «Губахе» работают три трассы, скоро на курорте планируют открыть паста-бар «Эверест» на вершине, торговую улицу у подножия горы и новую гостиницу. На курорте также намерены расширить детскую комнату и обновить архитектурную подсветку на вершине. Горнолыжный экспресс планируют с 7 декабря, а 14 декабря будут праздновать день рождения курорта.

«При благоприятных погодных этот зимний сезон будет длиться до апреля 2025 г. В сезоне уже традиционно каждые выходные курорт будет организовывать активности и соревнования, развлекательные и спортивные программы для гостей абсолютно разных возрастов. В их числе: детские соревнования Kids Games, лыжный марафон Gubaha Ski, Gubaha Jibb Contest, Fun starts, «Гонки на лопатах» и даже Первые в России любительские соревнования для монолыжников», — рассказали в пресс-службе Всесезонного курорта «Губаха».

Кстати, этой зимой в Перми появятся две лыжные базы: рассказываем, где они находятся.

Информационный обзор редакции.