На вершине горнолыжного курорта появится новый паста-бар

На всесезонном курорте «Губаха» официально открыли зимний сезон, впервые за многие годы это случилось так рано. Как объяснили в пресс-службе, причина — большое количество снега, которое выпало осенью в Губахе. По данным метеорологов на 20 ноября, с начала месяца в городе зафиксировали больше двух месячных норм осадков.
Пока в «Губахе» работают три трассы, скоро на курорте планируют открыть паста-бар «Эверест» на вершине, торговую улицу у подножия горы и новую гостиницу. На курорте также намерены расширить детскую комнату и обновить архитектурную подсветку на вершине. Горнолыжный экспресс планируют с 7 декабря, а 14 декабря будут праздновать день рождения курорта.
«При благоприятных погодных этот зимний сезон будет длиться до апреля 2025 г. В сезоне уже традиционно каждые выходные курорт будет организовывать активности и соревнования, развлекательные и спортивные программы для гостей абсолютно разных возрастов. В их числе: детские соревнования Kids Games, лыжный марафон Gubaha Ski, Gubaha Jibb Contest, Fun starts, «Гонки на лопатах» и даже Первые в России любительские соревнования для монолыжников», — рассказали в пресс-службе Всесезонного курорта «Губаха».
Кстати, этой зимой в Перми появятся две лыжные базы: рассказываем, где они находятся.
Информационный обзор редакции.
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