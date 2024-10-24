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Спорт

Зимой в Перми появятся две лыжные базы

Unsplash

Этой зимой в Пермском крае начнут работать четыре новые лыжные базы. Две из них откроются в Перми.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, спортивные объекты строились по программе «Пермский край! На лыжи!». В Перми базы откроются в школе Олимпийского резерва «Летающий лыжник» на улице Тихая и в пространстве «Оранжевое лето» на Докучаева. В Пермском крае лыжные базы появятся в Оханске и поселке Керчевский Чердынского округа.

Сейчас лыжные базы оснащают оборудованием. Построены теплые модульные здания, в котором разместят тренерские кабинеты и инвентарные. Здесь же будут готовить лыжное оборудование.

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