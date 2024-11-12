«Губаха» планирует начать горнолыжный курорт в середине ноября

Пока на всесезонном курорте «Губаха» готовят трассы. Техническое открытие зимнего сезона запланировано на 16 ноября. Будут работать три подъемника (кресельный, спаренный, учебный). Официальное открытие зимнего сезона намерены устроить 23 ноября.

Кстати, в прошлом году горнолыжные курорты открывались 1 декабря. Закрытие сезона было в начале апреля.

Ранее мы рассказывали, что в этом году в Перми появятся две новые лыжные базы. Сейчас их готовят к сезону, оснащая оборудованием.

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