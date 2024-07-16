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Спорт

Ветер, солнце, драйв: в конце июля пройдет парусная регата

Организаторы парусной регаты

25 июля в яхт-клубе «Волна» пройдет VII Парусная регата дизайнеров и архитекторов Пермского края. Под парусами пойдут более сотни творческих людей.

Участников Парусной регаты ждут гонки на яхтах, творческий конкурс, награждение победителей вечеринка в морском стиле.

«Ветер, солнце, волны, драйв, веселая вечеринка и встречи с партнерами из сферы дизайна — программа этого самого яркого и ожидаемого дизайнерами праздника», — рассказали редакции «Прм.Собака.ru» организаторы события, компания «Форма света». Генеральный спонсор Парусной регаты — компания «Майтони».

Ранее мы рассказывали о том, что в Осе пройдет фестиваль экстремальных видов спорта.

Информационный обзор редакции. 12+

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