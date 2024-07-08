Костюмированный заплыв на сапах и фристайл на гидроциклах: в Осе пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

В акватории реки Камы в Осе с 26 по 28 июля пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Оса — акватория Беринга» (или BeringAquaFest). Он состоится в седьмой раз, совместит спортивную и культурную программы, ярмарку с мастер-классами и выступления музыкантов.

В этом году в программе фестиваля традиционные соревнования по аквабайку, гонки на снегоходах по воде, фристайл на стоячих гидроциклах, пляжный волейбол. Организаторы говорят, что будут и новинки.

На соревнования водно-моторного спорта съедутся из Екатеринбурга, Ижевска, Тюмени, Челябинска, Казани, Москвы, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Пройдет четвертый этап Уральской пляжной лиги по волейболу, ожидается около 50 мужских и женских команд из разных городов края, а также соседних регионов.

26 июля в Осинском краеведческом музее пройдет V научно-популярная конференция с лекциями от авторитетных экспертов. 27 июля будет работать «Никольская ярмарка», а с ней и детские активности, мастер-классы, конкурсы и состязания, в которых можно проявить свою смекалку, силу и креативность. Одно из таких — костюмированный заплыв на сап-бордах.

Вечером на сцене у акватории пройдет музыкальный концерт. По словам организаторов, программу расширили, пригласив пермские коллективы, ставшие открытием с точки зрения качества звучания. Это будут и авторские композиции, и каверы на популярные песни.

Ранее мы рассказывали, что рядом с Белогорским монастырем пройдет White Fest, участники будут бегать, ездить на велосипедах, плавать в пруду.

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