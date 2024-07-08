Рядом с Белогорским монастырем будут бегать и ездить на велосипедах

В селе Бым Кунгурского района 20 июля пройдет спортивно-музыкальный фестиваль White Fest. Он соберет тысячи участников, новичков и профи, которые будут финишировать у стен Белогорского монастыря.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в этом году спортсменов ждут обновленные маршруты. White Fest включает в себя пять беговых дистанций на 3, 8, 15, 35 и 50+ км, детский забег на 1 км, велогонку на 15, 35 и 60 км, заплыв в Бымовском пруду на 500 м, 1 км и эстафету для команд. Также имеются дистанции на 8 и 15 км для любителей северной ходьбы.

Отметим, что White Fest в Пермском крае проходит в шестой раз. Организаторы говорят, что он объединяет спорт, музыку, природу, семейный отдых и личные достижения.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 6+