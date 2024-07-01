18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Открытие нового боулинга в центре города откладывается

Unsplash

Открытие боулинг-центра в ТЦ «Колизей Атриум» снова отложили. Его открытие планировали сначала в июле, а после появилась информация о более ранних сроках.

Теперь, как сообщает «Коммерсант» с отсылкой на управляющего ТЦ, боулинг откроется только в августе 2024 года. Задержка связана с трудностями поставки необходимого оборудования.

Ранее мы рассказывали, что новый боулинг-центр расположится на 4-м этаже, на месте, который занимал магазин «Снежная королева». В нем будет 12 дорожек. Пока в Перми работает только один боулинг, он находится на Магистральной.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: