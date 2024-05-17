Новый боулинг в центре планируют открыть на месяц раньше

Появились новые подробности открытия боулинг-центра в Перми. Напомним, его планировали открыть в ТЦ «Колизей Атриум» в июле.

По данным «Коммерсанта», теперь сроки сдвинулись. Управляющий ТЦ заявил, что открытие нового боулинг-центра запланировано на июнь 2024 года. В нем будет 12 дорожек. Боулинг будет расположен на 4-м этаже, раньше на этом месте был магазин «Снежная королева».

Сейчас в Перми работает только один боулинг. Он находится на Магистральной.

Информационный обзор редакции.