Названы локации, в которых будет проходить культурный забег в городе

Известно, в каких локациях Перми будет проходить первый культурный вечерний забег «РУТС». Событие состоится 11 июня, накануне Дня города.

В отличие от классических забегов, идея «РУТС» не в соревновании, а в знакомстве с городом в более спортивном формате. Участники стартуют от здания театра юного зрителя, побегут через театр оперы и балета, краевую филармонию, памятник Медведю у «Урала», фонтаны на эспланаде, Спасо-Преображенский собор, Речной вокзал, Дом Мешкова. Специально для забега запишут аудиогид, рассказывающий о локациях города.

Амбассадорами «РУТС» в Перми стали люди, занимающиеся бегом профессионально и для души, а также министр культуры Алла Платонова и гид Татьяна Закрутка.

Напомним, 7-8 сентября в городе также пройдет традиционный Пермский марафон. В этом году его символом станет выдра.

Информационный обзор редакции. 6+