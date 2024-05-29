Символом Пермского марафона станет выдра

Известно, что символом Пермского марафона в 2024 году станет выдра, а футболки разных дистанций будут отличаться по цветам.

Как рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале, облик медалей марафона связан с древним промысловым календарем коми. В нем животные идут по порядку, учитываются те периоды, в которых можно охотиться на них. Автор медалей, пермский скульптор Руслан Исмагилов решил не отходить от традиции календаря. В 2017 году, когда марафон только начинался, на медалях был медведь, а в 2023-м – лось.

Футболки у участников марафона будут иметь разные цвета. Каждый соответствует дистанции. Например, у участников забега на 21 км красные футболки, а у тех, кто бежит 300 м – голубые, на экидене будут розовые. В этом году их еще дополнит оригинальный принт в виде цифр 2024.

На Пермский марафон, который пройдет 7 и 8 сентября, уже зарегистрировались почти 7 тыс. человек. Среди них и пермяки, и бегуны из других регионов, и известные российские легкоатлеты.

Кстати, накануне Дня города в Перми пройдет вечерний культурный забег, а в конце мая состоится беговое благотворительное мероприятие «На одном дыхании».