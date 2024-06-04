В «Энергии» проведут благотворительный йога-марафон

В Перми, в спортивном комплексе «Энергия», 8 июня пройдет благотворительный йога-марафон. Его организуют в помощь тяжелобольным детям, которым необходима кислородная поддержка, в частности, для Ирины Метеляевой со спинальной мышечной атрофией, которая не может дышать самостоятельно.

В марафоне могут участвовать даже те, кто ранее не занимался йогой, занятия продут проводить сертифицированные тренеры студии «Улитка» под звуки живой музыки. Также будут обустроены фуд-зона и детское пространство для ребят от 5 лет.

Организаторы благотворительного мероприятия – фонд «Дедморозим». Первый марафон «Дышать» провели шесть лет назад. За все время в нем участвовали более 1000 людей, которые помогли 13 детям с тяжелыми заболеваниями вовремя получить поддерживающее оборудование.

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