В Доме Мешкова будет работать инклюзивная арт-резиденция

С 6 по 15 июня Дом Мешкова будет площадкой инклюзивной арт-резиденции «Мой пермский период» (0+). Как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, филиал краеведческого музея станет творческой лабораторий и мастерской для детей и взрослых с особенностями здоровья.

Участники «Моего пермского периода» будут создавать скульптуры и арт-объекты из природных и этнографических материалов, рисовать, лепить, строгать, клеить, красить, а также сочинять истории и вспоминать семейные легенды. Итогом арт-резиденции станет выставка-инсталляция. Она откроется в конце июня – начале июля на территории Осинского краеведческого музея.

«Сотрудники музея проходят обучение, проводят мероприятия, обеспечивающие большую доступность для посетителей с инвалидностью. Мы рады сотрудничеству с инклюзивной мастерской "Будетляне", в рамках которой в Детском музейном центре, например, демонстрируется тактильная карта Перми, в разработке которой помогали наши сотрудники», – рассказала куратор инклюзивного направления Пермского краеведческого музея, заведующая Детским музейным центром Пермского краеведческого музея Ульяна Есарева.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.