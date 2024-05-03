Для Пермского марафона сделают семь разновидностей цветных футболок

Для Пермского марафона, который будет проходить 7 и 8 сентября, изготовят специальные футболки.

В техзадании на сайте госзакупок указано, что они должны быть сделаны из специальной спортивной ткани, в состав которой входит полиэстер и спандекс. Количество футболок – 11, 5 тыс., а размерный ряд начинается от 38-го и заканчивается 56-м. Их должны изготовить в семи цветах, каждый обозначает определенную дистанцию марафона. Например, красный – 21 км, голубой – 300 м, а розовый – экиден. Это японская эстафета, она пройдет на марафоне впервые.

На футболки для марафона из бюджета выделят более 5,1 млн рублей. Они должны быть готовы к 25 июля.

Ранее мы рассказывали о том, что накануне Дня города в Перми пройдет вечерний культурный забег, а в конце мая состоится беговое благотворительное мероприятие «На одном дыхании».