3000 свечей, струнный оркестр и история кино: в краевой филармонии оркестр Lumisfera расскажет про «Золотой век Голливуда»

В краевой филармонии 14 ноября состоится концерт камерного оркестра Lumisfera, посвященный Золотому веку Голливуда. Новая программа соединила мелодии разных времен: от классического джаза, голливудских стандартов до популярных саундтреков и поп-хитов.
Живой струнный оркестр и вокал Сауле Антышевой отправят в путешествие по историческим эпохам Голливуда.
В программе:
- Somewhere Over the Rainbow Гарольда Арлена и Эдгара Харбурга
- Bang Bang Нэнси Синатры
- Young and Beautiful Ланы Дель Рей
- Puttin' On the Ritz Ирвинга Берлина
- Diamonds Are a Girl's Best Friend Лео Робина и Джул Стайна
- Por Una Cabeza Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины» (18+)
- Libertango Астора Пьяццоллы и Summertime Джорджа Гершвина из оперы «Порги и Бесс» (18+).
«Каждая песня словно открывает отдельный эпизод большой истории кино: где-то звучит праздничный джаз, где-то появляется щемящая меланхолия, а спустя несколько минут пространство заполняет мощный вокал. Это музыка, с которой разные поколения влюблялись, мечтали, переживали расставания и снова верили в счастливый финал», — делятся организаторы.
Мы также делились программой нового музыкального фестиваля «Своды».
Информационный обзор редакции. 6+
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