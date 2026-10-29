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Музыка

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3000 свечей, струнный оркестр и история кино: в краевой филармонии оркестр Lumisfera расскажет про «Золотой век Голливуда»

В краевой филармонии 14 ноября состоится концерт камерного оркестра Lumisfera, посвященный Золотому веку Голливуда. Новая программа соединила мелодии разных времен: от классического джаза, голливудских стандартов до популярных саундтреков и поп-хитов.

Камерный оркестр Lumisfera

Живой струнный оркестр и вокал Сауле Антышевой отправят в путешествие по историческим эпохам Голливуда.

В программе:

  • Somewhere Over the Rainbow Гарольда Арлена и Эдгара Харбурга
  • Bang Bang Нэнси Синатры
  •  Young and Beautiful Ланы Дель Рей
  •  Puttin' On the Ritz Ирвинга Берлина
  • Diamonds Are a Girl's Best Friend Лео Робина и Джул Стайна
  • Por Una Cabeza Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины» (18+)
  •  Libertango Астора Пьяццоллы и Summertime Джорджа Гершвина из оперы «Порги и Бесс» (18+).

«Каждая песня словно открывает отдельный эпизод большой истории кино: где-то звучит праздничный джаз, где-то появляется щемящая меланхолия, а спустя несколько минут пространство заполняет мощный вокал. Это музыка, с которой разные поколения влюблялись, мечтали, переживали расставания и снова верили в счастливый финал», — делятся организаторы. 

Мы также делились программой нового музыкального фестиваля «Своды».

Информационный обзор редакции. 6+

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