3000 свечей, струнный оркестр и история кино: в краевой филармонии оркестр Lumisfera расскажет про «Золотой век Голливуда»

Живой струнный оркестр и вокал Сауле Антышевой отправят в путешествие по историческим эпохам Голливуда.

В программе:

Somewhere Over the Rainbow Гарольда Арлена и Эдгара Харбурга

Bang Bang Нэнси Синатры

Young and Beautiful Ланы Дель Рей

Puttin' On the Ritz Ирвинга Берлина

Diamonds Are a Girl's Best Friend Лео Робина и Джул Стайна

Por Una Cabeza Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины» (18+)

Libertango Астора Пьяццоллы и Summertime Джорджа Гершвина из оперы «Порги и Бесс» (18+).

«Каждая песня словно открывает отдельный эпизод большой истории кино: где-то звучит праздничный джаз, где-то появляется щемящая меланхолия, а спустя несколько минут пространство заполняет мощный вокал. Это музыка, с которой разные поколения влюблялись, мечтали, переживали расставания и снова верили в счастливый финал», — делятся организаторы.

Мы также делились программой нового музыкального фестиваля «Своды».

Информационный обзор редакции. 6+