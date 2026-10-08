От соло Надежды Павловой до полного цикла «Жизни без рождества»: известна программа музыкального фестиваля «Своды»

Организаторы «Сводов» говорят, что идея фестиваля была подсказана самим пространством нового здания галереи. «Программа "Сводов" построена так, чтобы архитектура, музыка и шедевры музейной коллекции не просто вступали в резонанс, но словно бы вырастали друг из друга, образуя то "совокупное произведение искусства", о котором мечтал когда-то Рихард Вагнер. Жемчужины отечественной музыкальной культуры и знаковые произведения рубежа ХХ–XXI веков, включенные в афишу фестиваля, объединены общим свойством: когда они звучат под "Сводами", то кажется, что авторы создавали их специально для залов галереи», — объяснили в галерее.

В программе музыкального фестиваля:

«Запечатленный ангел» Родиона Щедрина, которую сам автор обозначил как «русскую литургию для хора а капелла и свирели» в исполнении хора Пермского театра оперы и балета под управлением Валерии Сафоновой;

Трио Петра Чайковского «Памяти великого художника» и Элегическое трио №2 Сергея Рахманинова в исполнении солистов оркестра Пермского театра оперы и балета;

Большой секстет Михаила Глинки и Струнный секстет Николая Римского-Корсакова в исполнении солистов оркестра Пермского театра оперы и балета;

Сольный концерт Надежды Павловой с вокальной музыкой Сергея Рахманинова и Николая Метнера, за фортепиано — Павел Домбровский;

Цикл «Жизнь без рождества» («Утренние молитвы», «Дневные молитвы», «Вечерние молитвы», «Ночные молитвы») Гии Канчели в исполнении оркестра и хор Пермского театра оперы и балета под управлением Владимира Ткаченко.

В пресс-службе театра оперы и балета рассказали, что на «Сводах» цикл Гии Канчели впервые прозвучит в России целиком в один вечер.

Новый музыкальный фестиваль будет включать еще и лекционную программу, которая должна стать еще одним способом прочитать концертную часть через произведения искусства. В планах — лекции, посвященные феномену старообрядческой иконы от научного сотрудника Музея Московского Кремля Юлии Бузыкиной, судьбе Иосифа Виельгорского и его связи с Александром Ивановым и картиной «Явление Христа народу» от главного научного сотрудника Пермской галереи Игоря Мартынова, а также уникальному циклу Гии Канчели от музыковеда и автора программ Московской филармонии Наталии Сурниной.

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