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От соло Надежды Павловой до полного цикла «Жизни без рождества»: известна программа музыкального фестиваля «Своды»

Объявлена программа нового музыкального фестиваля «Своды». Это совместный проект Пермской художественной галереи и Пермского театра оперы и балета, который будет проходить с 7 по 10 ноября.

Пермская галерея/Telegram

Организаторы «Сводов» говорят, что идея фестиваля была подсказана самим пространством нового здания галереи. «Программа "Сводов" построена так, чтобы архитектура, музыка и шедевры музейной коллекции не просто вступали в резонанс, но словно бы вырастали друг из друга, образуя то "совокупное произведение искусства", о котором мечтал когда-то Рихард Вагнер. Жемчужины отечественной музыкальной культуры и знаковые произведения рубежа ХХ–XXI веков, включенные в афишу фестиваля, объединены общим свойством: когда они звучат под "Сводами", то кажется, что авторы создавали их специально для залов галереи», — объяснили в галерее.

В программе музыкального фестиваля:

  • «Запечатленный ангел» Родиона Щедрина, которую сам автор обозначил как «русскую литургию для хора а капелла и свирели» в исполнении хора Пермского театра оперы и балета под управлением Валерии Сафоновой;
  • Трио Петра Чайковского «Памяти великого художника» и Элегическое трио №2 Сергея Рахманинова в исполнении солистов оркестра Пермского театра оперы и балета;
  • Большой секстет Михаила Глинки и Струнный секстет Николая Римского-Корсакова в исполнении солистов оркестра Пермского театра оперы и балета;
  • Сольный концерт Надежды Павловой с вокальной музыкой Сергея Рахманинова и Николая Метнера, за фортепиано — Павел Домбровский;
  • Цикл «Жизнь без рождества» («Утренние молитвы», «Дневные молитвы», «Вечерние молитвы», «Ночные молитвы») Гии Канчели в исполнении оркестра и хор Пермского театра оперы и балета под управлением Владимира Ткаченко. 

В пресс-службе театра оперы и балета рассказали, что на «Сводах» цикл Гии Канчели впервые прозвучит в России целиком в один вечер. 

Новый музыкальный фестиваль будет включать еще и лекционную программу, которая должна стать еще одним способом прочитать концертную часть через произведения искусства. В планах — лекции, посвященные феномену старообрядческой иконы от научного сотрудника Музея Московского Кремля Юлии Бузыкиной, судьбе Иосифа Виельгорского и его связи с Александром Ивановым и картиной «Явление Христа народу» от главного научного сотрудника Пермской галереи Игоря Мартынова, а также уникальному циклу Гии Канчели от музыковеда и автора программ Московской филармонии Наталии Сурниной.

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