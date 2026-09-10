Ежегодный фестиваль «Своды» появится в Перми: это коллаборация театра оперы и балета и галереи

Первые «Своды» готовятся представить пермской публике с 7 по 10 ноября. В пресс-службе театра рассказали, что ключевыми событиями фестиваля в этом году станут исполнения хоровой литургии «Запечатленный ангел» Родиона Щедрина и цикла «Жизнь без Рождества» Гии Канчели, сольный концерт Надежды Павловой и программы, объединившие камерную музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

По словам создателей нового фестиваля, идея о необходимости проекта, который бы показывал связь музыкального и художественного, витала в воздухе. «Территория Завода Шпагина — это не только бывшая промышленная территория, но и часть территории так называемого пермского Первогорода. Наша цель — сделать этот фестиваль традицией. При этом сейчас мы находимся на этапе картирования этой территории, поэтому, возможно, в дальнейшем, через некоторое время, мы еще лучше поймем, в каких точках нужно добавить музыку, живопись и другие смыслообразующие компоненты. В любом случае мы убеждены, что культурное поле города благодаря этому проекту будет очень сильно меняться», — отметила ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Ольга Гусева.

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