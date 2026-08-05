Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

В закрытом летнем дворике на улице Горького будут устраивать джазовые концерты

В закрытом дворике у бара Sabotage на улице Горького в августе устроят серию вечерних джазовых концертов. Это новый проект частной филармонии «Триумф», который начнется с 7 августа.

Частная филармония «Триумф»/ВКонтакте

Первый концерт дадут выпускница академии имени Маймонида, блиставшая на сцене Карнеги Холла вокалистка Юлия Гарифуллина (Москва — Нью-Йорк) и виртуозное джазовое трио Дениса Сона. Музыканты готовят программу из соула, поп-музыки, ритм-н-блюза и джаза в стильных аранжировках.

В конце августа пройдет второй концерт: победитель III Moscow Jazz Festival, трио «ELS.» из Новокузнецка привезет в Пермь тонкий сплав джаза, классики и электроники. В составе трио — Татьяна Михайлова (рояль), Влада Русских (бас-гитара) и Дмитрий Андреев (ударные).

В «Триумфе» рассказали: если погодные условия будут неблагоприятными, концерт из дворика автоматически перенесут на площадку частной филармонии.

Кстати! У проекта Late Night Concert появился новый дом: теперь это старинный особняк XIX века.

Информационный обзор редакции. 18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: