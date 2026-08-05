В закрытом летнем дворике на улице Горького будут устраивать джазовые концерты

Первый концерт дадут выпускница академии имени Маймонида, блиставшая на сцене Карнеги Холла вокалистка Юлия Гарифуллина (Москва — Нью-Йорк) и виртуозное джазовое трио Дениса Сона. Музыканты готовят программу из соула, поп-музыки, ритм-н-блюза и джаза в стильных аранжировках.

В конце августа пройдет второй концерт: победитель III Moscow Jazz Festival, трио «ELS.» из Новокузнецка привезет в Пермь тонкий сплав джаза, классики и электроники. В составе трио — Татьяна Михайлова (рояль), Влада Русских (бас-гитара) и Дмитрий Андреев (ударные).

В «Триумфе» рассказали: если погодные условия будут неблагоприятными, концерт из дворика автоматически перенесут на площадку частной филармонии.

Кстати! У проекта Late Night Concert появился новый дом: теперь это старинный особняк XIX века.

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