У проекта Late Night Concert появился новый дом

Ранее концерты проходили в концертном зале, который располагался в кафе Lemon Tree на Советской. Но оно закрылось 1 мая.

В ближайшей программе Late Night Concert — избранные сонаты из цикла Генриха Бибера в исполнении звездного состава музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми на барочных скрипке, лютне и клавесине, а также романтический вечер для скрипки и арфы.

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