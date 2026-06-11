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Музыка

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У проекта Late Night Concert появился новый дом

Ночные концерты и живые выступления пространства «Дом» от команды Lemon Tree будут проходить теперь в самом кафе, которое располагается в старинном особняке XIX века. Об этом рассказала команда проекта в социальных сетях.

Ранее концерты проходили в концертном зале, который располагался в кафе Lemon Tree на Советской. Но оно закрылось 1 мая.

В ближайшей программе Late Night Concert — избранные сонаты из цикла Генриха Бибера в исполнении звездного состава музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми на барочных скрипке, лютне и клавесине, а также романтический вечер для скрипки и арфы.

Информационный обзор редакции. 18+

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