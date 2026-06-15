Известно, какие события Дягилевского фестиваля покажут онлайн

Петербургский камерный хор Festino представит в Перми одно из крупнейших отечественных хоровых сочинений конца XX столетия Владимира Мартынова — хоровой концерт «Плач Иеремии» (12+). Текст книги Ветхого Завета, впервые в истории включенный в музыкальное произведение целиком, покажут 16 июня.

Проект выпускников образовательной программы Дягилевского фестиваля, оперу-вербатим «Три сестры» (12+), дадут 19 июня. Ее действие происходит на условном вокзале города N: чеховские героини ожидают поезда в Москву, который никогда не придет. 20 июня мастер игры на классической арабской лютне Насир Шамма вместе гитаристом фламенко Карлосом Пиньяна из испанской Картахены представят в Перми концерт этнической музыки (18+), в который войдут их собственные сочинения.

Эти события можно будет увидеть на RUTUBE, VK Видео, интерактивном ТВ Дом.ру и странице Okko ВКонтакте. «Дягилевский фестиваль — одно из ключевых событий в мире классической музыки, которое мы с радостью поддерживаем на протяжении многих лет. Наша цель — не только быть партнером, но и способствовать развитию этого уникального проекта. Совместно с Okko мы делаем фестиваль доступнее, позволяя зрителям по всей стране стать частью этого грандиозного события», — отметила Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Информационный обзор редакции.