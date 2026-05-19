На ретро-теплоходе запускают рейс-аудиопроменад, посвященный миру искусства Сергея Дягилева

«Культурные рейсы» — коллаборация частной филармонии «Триумф» и судоходной компании «Водоходъ». В пресс-службе «Триумфа» рассказали, что в планах этого сезона — три проекта на теплоходе «Ягошиха». Кроме концертных рейсов «Нежная музыка» (6+) и «Джаз на воде» (12+), появится рейс-аудиопроменад «Мир искусства Сергея Дягилева» (6+). Он посвящен биографии великого импресарио: от его жизни в Перми до роли вдохновителя объединения «Мир искусства», создателя знаменитых «Русских сезонов» и «Русского балета Дягилева» в Париже. Во время аудиопроменада зрителям представят романс, музыку к которому 14-летний Сергей Дягилев написал еще в Перми.

На электрокатамаране «Экоходъ-2» продолжится проект «Музыка на воде» (18+), в этом году, к нему присоединятся не только музыканты AGIDEL-ENSEMBLE, но и квартет солистов Пермского театра оперы и балета под руководством Кристины Лебедевой, арфовые дуэты, а также брасс-ансамбль с программой музыки Генделя. В планах частной филармонии «Триумф» — запустить новые аудиопроменады, посвященные Борису Пастернаку и пермскому купцу Владимиру Судоплатову.

