О восхищении и скрытой боли, любви и меланхолии: у группы elcapitan! вышел новый сингл «Эйфория»

У пермской группы elcapitan! на днях вышел новый сингл «Эйфория». Он появился на всех музыкальных площадках. Вживую презентовать песню собираются 7 марта на концерте в «Свободе».

elcapitan!/ВКонтакте

«Эйфория» была написана фронтменом Кириллом Дмитриевым еще в начале 2025 года. Но из-за подготовки к концертам с оркестром релиз решили отложить, чтобы не выпускать песню на ходу. «Мы постарались сделать так, чтобы плотный "западный" звук рассказал вам о любовных чувствах, которые обрушиваются, словно волны; о восхищении и скрытой боли, неразрывно связанных между собой; о меланхолии — частой "цели" творчества; о том, что многим знакомо — о самом неправильном выборе в жизни, о неизменности его последствий», — поделились elcapitan! в социальных сетях.

В продакшне «Эйфории» принимал участие Александр Власов отметившийся сотрудничеством с «Grot», «VLNY», «Лампабикт» и другими. elcapitan! работали с ними над треками «Танцуй со мной», «Баллистика» и «Аэростаты».

Кстати! Недавно мы рассказывали о том, что группа Queen выпустит ранее неизданный трек в 2026 году.

