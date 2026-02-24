В Органном зале пройдет литературно-музыкальная дуэль пианиста Бориса Березовского и его друга поэта Влада Маленко

Проект Бориса Березовского и Влада Маленко носит название «Ноты и рифмы времени», он получил поддержку в рамках грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Классические музыкальные произведения в исполнении пианиста Бориса Березовского и скрипачки Валерии Абрамовой будут звучать в гармоничном переплетении с современной поэзией Влада Маленко. «Мне очень хотелось создать на сцене композицию, где мы с Владом столкнулись бы на дуэли. У него невероятный творческий талант, но и у меня есть козырь — бессмертная музыка. Создавая композицию, мы отталкивались от стихов Влада о любви», — поделился Борис Березовский.

В Перми творческая дуэль запланирована на 26 февраля. На гастрольной карте проекта «Ноты и рифмы времени» также Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва.

Информационный обзор редакции. 0+