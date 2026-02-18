Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Известна дата проведения Дягилевского фестиваля в этом году

Стала известна дата проведения Дягилевского фестиваля в Перми в 2026 году. Художественным руководителем, как и всегда, станет дирижер Теодор Курентзис.

Никита Чунтомов

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в дирекции фестиваля, он пройдет с 10 по 20 июня. В течение 10 дней в Перми ведущие музыканты и артисты представят свои новые программы, будет работать фестивальный клуб для всех зрителей и образовательная программа для студентов творческих вузов.

О том, какие события войдут в основную программу Дягилевского фестиваля 2026, обещают рассказать позже.

Информационный обзор редакции. 18+

