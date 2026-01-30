Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Дельфин привезет в Пермь большой концерт с хитами и песнями с самых первых альбомов

В Пермь с большим концертом приедет Дельфин. 6 февраля на площадке «Свобода Концерт холл» музыкант планирует представить обновленную программу.

Дельфин Dolphin/ВКонтакте

Для концерта в Перми музыкант готовит уникальный сет-лист, куда помимо хитов, включены раритетные работы с самых первых альбомов Дельфина, некоторые из них никогда не звучали на концертах. По словам организаторов, восприятие лирики исполнителя дополнят впечатляющий видеоряд и световые эффекты. 

В этой подборке мы рассказывали о 35 главных русскоязычных альбомов 2025 года.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: