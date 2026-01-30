Дельфин привезет в Пермь большой концерт с хитами и песнями с самых первых альбомов

В Пермь с большим концертом приедет Дельфин. 6 февраля на площадке «Свобода Концерт холл» музыкант планирует представить обновленную программу.
Для концерта в Перми музыкант готовит уникальный сет-лист, куда помимо хитов, включены раритетные работы с самых первых альбомов Дельфина, некоторые из них никогда не звучали на концертах. По словам организаторов, восприятие лирики исполнителя дополнят впечатляющий видеоряд и световые эффекты.
В этой подборке мы рассказывали о 35 главных русскоязычных альбомов 2025 года.
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)