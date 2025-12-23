Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова получила премию имени Федорова Волкова

Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала лауреатом премии Федора Волкова. Он считается основателем русского театра, ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Премию присуждают за значительный вклад в развитие театрального искусства России, высокий профессионализм и преданность сцене.
В пресс-службе театра рассказали, что награду Надежде Павловой вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В этом году вручение премии приурочено к празднованию 275-летия Первого русского профессионального театра.
