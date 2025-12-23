Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова получила премию имени Федорова Волкова

В пресс-службе театра рассказали, что награду Надежде Павловой вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В этом году вручение премии приурочено к празднованию 275-летия Первого русского профессионального театра.

В 2012 году Надежда Павлова дебютировала в Пермской опере в партии Марфы («Царская невеста» Римского-Корсакова). В ее концертном репертуаре: «Кармина Бурана» Орфа, «Немецкий реквием» Брамса, «Королева фей» Пёрселла, «Мессия» Генделя, «Страсти по Матфею» Митрополита Илариона (Алфеева), «Нежность» Губаренко, сочинения Баха, Рамо, Моцарта, Вагнера, Штрауса, Рахманинова, вокальные циклы Бриттена, Мусоргского, Шостаковича, Тищенко и Локшина, а также сочинения в жанре lied.