Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова получила премию имени Федорова Волкова

Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала лауреатом премии Федора Волкова. Он считается основателем русского театра, ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Премию присуждают за значительный вклад в развитие театрального искусства России, высокий профессионализм и преданность сцене.

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

В пресс-службе театра рассказали, что награду Надежде Павловой вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В этом году вручение премии приурочено к празднованию 275-летия Первого русского профессионального театра.

В 2012 году Надежда Павлова дебютировала в Пермской опере в партии Марфы («Царская невеста» Римского-Корсакова). В ее концертном репертуаре: «Кармина Бурана» Орфа, «Немецкий реквием» Брамса, «Королева фей» Пёрселла, «Мессия» Генделя, «Страсти по Матфею» Митрополита Илариона (Алфеева), «Нежность» Губаренко, сочинения Баха, Рамо, Моцарта, Вагнера, Штрауса, Рахманинова, вокальные циклы Бриттена, Мусоргского, Шостаковича, Тищенко и Локшина, а также сочинения в жанре lied.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: