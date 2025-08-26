Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Концерт-открытие сезона в филармонии «Триумф» будет вести голосовой помощник

Частная филармония «Триумф» планирует открыть свой юбилейный, десятый сезон 29 августа. Первую круглую дату в истории пространства собираются праздновать программой «Мармеладное небо» CEAM Artists Центра электроакустический музыки Московской консерватории (ЦЭАМ).

На концерте будут использовать необычные инструменты и технологии: от знакомого клавесина до MIDI-клавиатур и электроники. Их дополнят аудиовизуальные эксперименты, созданные союзом музыкантов, инженеров и медиахудожников. В пресс-службе «Триумфа» рассказали, что живые исполнители будут выступать в дуэте с механическими «двойниками», а световые сигналы рождаться прямо из звуков. Ведущим концерта станет не человек, а голосовой помощник, которого специалисты CEAM создают специально для этого концерта.

В программе новая академическая музыка: Николас Мориш — «Мармеладное небо» для трио электронных ударных, Алексей Сысоев — «MY GARDENS» для виолончели, электроники, света и видео, Антон Светличный — «Лебедь сдох» — эксперимент с MIDI-клавиатурой, Николай Попов — «Теория струн» для виолончели, моторов и электроники, Якопо Бабони Скилинджи — «Scarlet K141» для клавесина и электроники и Михаэль Байль — «Deep Blue» для двух перформеров, live-видео и электроники.

Информационный обзор редакции. 12+

